На думку наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі, український захисник Микола Матвієнко – чудовий футболіст з винятковим талантом. Разом з тим захиснику потрібно додати в деяких аспектах, щоб вийти на топ-рівень.

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Йому трохи бракує спортивної злості. У нього є всі можливості для блискучої кар'єри і я впевнений, що він здатний домогтися набагато більшого. Я хочу, щоб він став досконалим у повному обсязі. Саме для цього я дав йому капітанську пов'язку,

– сказав Де Дзербі.

Фахівець переконаний, що Матвієнко має багато досвіду та не може зараховувати себе до "молодих та талановитих". Відтак, захиснику потрібно докласти максимум зусиль, аби піднятися на новий рівень та спробувати свої сили в елітних чемпіонатах.