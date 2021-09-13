По мнению наставника Шахтера Роберто Де Дзерби, украинский защитник Николай Матвиенко – прекрасный футболист с исключительным талантом. Вместе с тем защитнику нужно добавить в некоторых аспектах, чтобы выйти на топ-уровень.

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Ему немного не хватает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры и я уверен, что он способен добиться гораздо большего. Я хочу, чтобы он стал совершенным в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку,

– сказал Де Дзерби.

Специалист убежден, что Матвиенко имеет много опыта и не может причислять себя к "молодым и талантливым". Поэтому защитнику нужно приложить максимум усилий, чтобы подняться на новый уровень и попробовать свои силы в элитных чемпионатах.