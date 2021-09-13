Як розповів головний тренер збірної Олександр Петраков, після гри з Францією Руслан Маліновський підійшов і сказав, що хоче повернутися в табір Аталанти, хоча в нього був квиток на 9 вересня – після гри з Чехією. Наставник вирішив відпустити гравця, який не хоче залишатись у збірній, та попросив адміністратора купити йому квиток.

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Разом з тим він додав, що жодного конфлікту не було, вони не сварилися та не з'ясовували відносини. Фахівець завжди був відкритим з футболістом і не давав обіцянок, які потім не виконував.

У Казахстані Петраков сказав Маліновському, що збірна гратиме за новою схемою і наразі місця в основі для Руслана немає. Хавбек поставився з розумінням та запевнив, що інтереси команди – насамперед.

А от перед матчем зі збірною Франції Руслан змінив свою думку та образився на те, що починав матч проти чемпіонів світу з лави запасних.

Ми ж з тобою домовлялися, кажу – інтереси команди передусім. А він каже, що образився. Кажу: "Я тоді перепрошую перед тобою. Це тебе влаштує?". Він відповів, що ні. Все. Він сів і поїхав. Хочеш їхати – їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це збірна, не хочеш – їдь,

– сказав Петраков.

Нагадаємо, у рамках відбору на ЧС-2022 Україна зіграє ще три матчі: на виїзді проти Фінляндії та двічі проти Боснії та Герцеговини.