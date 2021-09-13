Після завершення контракту Андрія Шевченка УАФ хотіла, щоб команду очолив Сергій Ребров. Разом з тим функціонери розглядали й інших кандидатів.

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Одним з них був головний тренер Зорі Віктор Скрипник. Фахівець отримав на вибір два варіанти: стати повноцінним тренером "жовто-синіх" чи поєднувати посади тренера у Зорі та національній команді.

51-річний фахівець відкинув обидві пропозиції. Його аргументами стали чинний контракт із Зорею та конфлікт інтересів у разі роботи у двох командах.

Нагадаємо, у підсумку команду очолив Олександр Петраков, під його керівництвом збірна України зіграла внічию проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1).