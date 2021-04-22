Маліновський розкрив секрет свого гарматного удару – партнери дали йому кумедне прізвисько
Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський, який володіє потужним ударом, розповів про секрет своїх пострілів.
Джерело:La Gazzetta dello Sport
Вже весь футбольний світ захоплюється потужним ударом Руслана Маліновського. На думку українського футболіста, тут не обійшлося і без природних даних, але "допомогла" і травма.
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Це трохи від природи, але робота, виконана в Генку, мені дуже допомогла. Тоді я пошкодив коліно і розпочав спеціальну програму тренувань, – розповів він.
Через потужний удар українця його партнер, захисник Берат Джімшиті, називає хавбека "Малібомскі".
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