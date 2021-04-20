Український хавбек Аталанти закликав партнерів не розслаблятися після успіху з Ювентусом та зберігати концентрацію на наступні матчі.

На думку українського легіонера, успіх проти Ювентуса – хороший знак у боротьбі за Лігу чемпіонів, але важливо зберегти темп впродовж всього кінцевого відрізку сезону.

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"Передусім, приємно, що виграли, і я забив переможний гол такій команді, як Ювентус. Для Аталанти, всього міста і клубу це дуже важлива перемога, 20 років не вигравали у Ювентуса. Всі раді перемозі, а мені, звичайно ж, приємно забити такій команді і здобути три очки для команди.

Ми продовжуємо боротьбу за Лігу чемпіонів, в цьому році дуже насичений сезон виходить. Багато команд претендують на Лігу чемпіонів. У нас залишилося сім фіналів, у яких ми повинні взяти максимум очок і потрапити в Лігу чемпіонів. Вчорашня гра допомогла нам в цьому. Сподіваюся, ми будемо і далі продовжувати так грати", – сказав Маліновський.

Після 31-го туру Аталанта посідає третє місце в Серії А, маючи у своєму активі 64 очки. Окрім того, Аталанта пробилася у фінал Кубка, де зіграє з Ювентусом.