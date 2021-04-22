Український універсал Олександр Зінченко відіграв увесь поєдинок проти Астон Вілли та долучився до перемоги команди. Звіт про матч читайте на Збірна 24.

АПЛ, 32-й тур

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: МакГін, 1 – Фоден, 22, Родрі, 40

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Господарі відмінно розпочали поєдинок і відзначилися вже у першій атаці. Оборона Манчестер Сіті проґавила випад суперника, на завершальній стадії якої Оллі Уоткінс прострілив на Джона Макгінна. Шотландець влучно пробив з-під Зінченка – 1:0.

Цей гол став другим найшвидшим пропущеним Сіті у Прем'єр-лізі. Футболіст бірмінгемців відзначився на 20-й секунді!

20 - John McGinn's goal after 20 seconds is the second quickest goal Manchester City have conceded in Premier League history, after Alan Shearer's for Newcastle United in January 2003, scored after 10 seconds. Super. pic.twitter.com/7rKRNileaz — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2021

Проте ще до перерви гості зрівняли і навіть вийшли вперед. Бернарду Сілва спочатку асистував Філу Фодену, а згодом віддав передачу на Родрі, який, як виявилося згодом, забив переможний гол.

Зрештою, тайм завершився для команди Хосепа Гвардіоли невдачею. На 44-й хвилині Джон Стоунз грубо зіграв проти Джейкоба Ремзі і рефері після перегляду VAR вилучив оборонця Сіті.

Однак на 57-й хвилині команди знову опинилися у рівних складах. Метті Кеш за чотири хвилини отримав дві жовті картки за фоли проти Фодена і пішов у роздягальню.

Перемога дозволила "містянам" набрати 77 очок. У Манчестер Юнайтед, який йде другим – 66 пунктів і гра у запасі.