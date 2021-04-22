Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, который обладает мощным ударом, рассказал о секрете своих выстрелов.

Уже весь футбольный мир восхищается мощным ударом Руслана Малиновского. По мнению украинского футболиста, здесь не обошлось и без природных данных, но "помогла" и травма.

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Это немного от природы, но работа, выполненная в Генке, мне очень помогла. Тогда я повредил колено и начал специальную программу тренировок, – рассказал он.

Из-за мощного удара украинца его партнер, защитник Берат Джимшити, называет хавбека "Малибомски".