Журналіст Ігор Циганик переконаний, що Аталанта та Маліновський погодяться на пропозицію Інтера, якщо міланський клуб буде готовий придбати українця.

На думку Циганика, Інтер – це топ-клуб, який є чудовим варіантом продовження кар'єри для Руслана Маліновського.

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"Якщо буде цікава пропозиція, то Маліновський піде. Це шанс. Інтер – топ-клуб європейського рівня. Маліновський зараз на це заслужив.

Руслан, як кажуть, на виданні. Безперечно, що Інтеру він би підійшов. Якщо буде цікава пропозиція, яка задовольнить Аталанту і самого Маліновського, то безперечно – Маліновський перейде в Інтер", – впевнений Циганик.

Також журналіст відзначив особливості роботи наставника Інтера Антоніо Конте та як це може вплинути на Руслана.

"Антоніо Конте збирає дуже досвідчених футболістів. Якщо проаналізувати роботу Конте в попередніх командах, то у нього завжди були досвідчені команди. І зараз у Інтері у нього досвідчена команда. Маліновський міг би легко вписатися, він перебуває якраз у такому “золотому віці” – вік, який дозволяє видати 2-3-4-5 сезонів на дуже хорошому рівні", – додав він.