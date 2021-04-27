Журналист Игорь Цыганык убежден, что Аталанта и Малиновский согласятся на предложение Интера, если миланский клуб будет готов приобрести украинца.

По мнению Цыганыка, Интер – это топ-клуб, который является отличным вариантом продолжения карьеры для Руслана Малиновского.

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"Если будет интересное предложение, то Малиновский уйдет. Это шанс. Интер – топ-клуб европейского уровня. Малиновский сейчас это заслужил.

Руслан, как говорится, на выданье. Бесспорно, что Интеру он бы подошел. Если будет интересное предложение, которое удовлетворит Аталанту и самого Малиновского, то бесспорно – Малиновский перейдет в Интер", – уверен Цыганик.

Также журналист отметил особенности работы наставника Интера Антонио Конте и как это может повлиять на Руслана.

"Антонио Конте собирает очень опытных футболистов. Если проанализировать работу Конте в предыдущих командах, то у него всегда были опытные команды. И сейчас в Интере у него опытная команда. Малиновский мог бы легко вписаться, он находится как раз в таком "золотом возрасте" – возрасте, который позволяет выдать 2-3-4-5 сезонов на очень хорошем уровне", – добавил он.