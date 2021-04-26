Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив роль Руслана Маліновського в команді та прокоментував його результативність.

За словами Гасперіні, Руслан вдало виконує настанови тренера, тому показує таку чудову гру.

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"Маліновський прийшов у наш клуб півзахисником, але з часом я попросив його трохи видозмінити свою роль у щось дуже схоже на Йосіпа Ілічіча.

Спочатку Руслану було важко, але з часом він знайшов свою гру. Зараз він регулярно проявляє себе в атаці, хоч і не грає на позиції центрального нападника.

У нього були певні проблеми з COVID, а потім з грижею, але тепер, коли Маліновський відновив повноцінну фізичну форму, він проводить надзвичайну кампанію", – сказав тренер Аталанти.

Зазначимо, що Руслан забив у 3 матчах поспіль. Загалом у поточному сезоні він зіграв 37 матчів, забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.