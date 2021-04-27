Кубок Євро-2020 вцілів після падіння. Трофей ледь не розбився під час перебування у Румунії.

Кубок Євро-2020 "не встояв" на презентації головного трофею у Бухаресті, де відбудуться декілька матчів групового етапу турніру.

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У момент, коли журналістка розповідала подробиці про Євро, порив вітру завалив банер, який у свою чергу впав на трофей і працівницю ЗМІ. На щастя, внаслідок інциденту не постраждав ані трофей, ані журналістка.

Нагадаємо, Євро-2020 стартує вже 11 червня. На турнірі підопічні Шевченка за вихід у раунд плей-оф битимуться Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.