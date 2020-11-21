Прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський розповів подробиці перебування інфікованого Руслана Маліновського у таборі збірної.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський мав підвищену температуру одразу по прибутті в табір збірної та дуже відповідально поставився до свого стану. Про це Олександр Гливинський розповів Олександрі Лободі під час ефіру в Instagram.

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"Тести, які робили за день до матчу зі Швейцарією, показали позитивний результат у Руслана Маліновського. Але ще раніше ввечері він сказав лікареві, що недобре почувається, у нього піднялася температура. Він відповідально поставився, поговорив з лікарем, не пішов на вечерю.

Відразу після приїзду з аеропорту в готель він покликав лікаря. Йому виміряли температуру, вона виявилася підвищеною. Він залишився в номері і на вечерю вже не виходив. Після прильоту він дуже відповідально себе повів.

Такі симптоми були тільки у Руслана. Медики, коли приїхали брати тести, вирішили, що команда зайде в автобус, а потім Руслан вийде з номера, щоб здавати тест. Робили все таким чином, щоб ніхто нікого не заразив, щоб мінімізувати ризики і контакти. Як показала практика, хлопці здали тести негативні, і тільки у Маліновського був позитивний. Тому ми переконані, що матч треба було проводити", – розповів Гливинський.

Нагадаємо, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна було скасовано через ніби-то спалах COVID-19 у таборі "жовто-синіх", хоча по прибутті в Україну наша делегація здала негативні тести.

Рішення про долю матчу незабаром оголосить УЄФА.

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