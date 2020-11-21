Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал подробности пребывания инфицированного Руслана Малиновского в лагере сборной.

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский имел повышенную температуру сразу по прибытии в лагерь сборной и очень ответственно отнесся к своему состоянию. Об этом Александр Гливинский рассказал Александре Лободе во время эфира в Instagram.

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"Тесты, которые делали за день до матча со Швейцарией, показали положительный результат у Руслана Малиновского. Но еще раньше вечером он сказал врачу, что нехорошо себя чувствует, у него поднялась температура. Он ответственно отнесся, поговорил с врачом, не пошел на ужин.

Сразу после приезда из аэропорта в отель он позвал врача. Ему измерили температуру, она оказалась повышенной. Он остался в номере и на ужин не выходил. После прилета он очень ответственно себя повел.

Такие симптомы были только у Руслана. Медики, когда приехали брать тесты, решили, что команда зайдет в автобус, а потом Руслан выйдет из номера, чтобы сдавать тест. Делали все таким образом, чтобы никто никого не заразил, чтобы минимизировать риски и контакты. Как показала практика, ребята сдали тесты отрицательные, и только в Малиновского был положительный. Поэтому мы убеждены, что матч надо было проводить", – рассказал Гливинский.

Напомним, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за будто бы вспышки COVID-19 в лагере "желто-синих", хотя по прибытии в Украину наша делегация сдала негативные тесты.

Решение о судьбе матча вскоре объявит УЕФА.

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