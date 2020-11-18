Хавбек збірної України Руслан Маліновський перебуватиме на карантині в Італії. За словами дружини, футболіст має температуру та відчуває сильну слабкість.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський повертається до Італії, інформує Calcio Atalanta.

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За футболістом, в якого вчора зранку виявили COVID-19, приїде спеціально обладнаний автомобіль, який доставить гравця з Люцерну у Бергамо, де він перебуватиме у повній ізоляції. Маліновський проведе період без родини до свого повного одужання. Як стверджує портал, Руслану можуть дозволити відвідувати тренування, якщо хвороба проходитиме без симптомів.

Натомість дружина футболіста у своєму сторіс в Instagram розповіла, що гравець відчуває слабкість та має температуру.

В поточному сезоні Маліновський провів у футболці Аталанти 9 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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Нагадаємо, що матч 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною було скасовано через рішення місцевої влади, яка послалась на спалах COVID-19 в таборі "жовто-синіх". Рішення про долю матчу прийматиме Дисциплінарний комітет УЄФА.