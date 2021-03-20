Нападники Кшиштоф Пйонтек та Роберт Лєвандовскі допоможуть своїй команді у матчі проти Англії. Це стало можливим завдяки втручанню канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Збірна Польщі у березневих матчах зможе розраховувати на Роберта Лєвандовскі иа Кшиштофа Пйонтека.

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Їхнє прибуття у табір збірної було під запитанням, оскільки Німеччина ввела обов'язковий двотижневий карантин для усіх, хто покидав межі країни і відвідував зону ризику.

Після тривалих переговорів президента Польської футбольної федерації з німецькою владою, канцлер Німеччини Ангела Меркель таки дозволила гравцям вирушити до розташування збірної.

Головним аргументом став санітарний режим, якого дотримуватимуться футболісти: їхній транспорт проходитиме через спеціальний "коридор", в якому вони будуть ізольовані від зовнішнього світу, а також вони здаватимуть тести на коронавірус кожні кілька днів.

Незабаром Польща зіграє з Угорщиною (25 березня), Андоррою (28 березня) та Англією (31 березня) у матчах відбору до ЧС-2022.