За підсумками виступів українських команд в єврокубках пряме попадання в Лігу чемпіонів отримають клуби з Шотландії.

Українським клубам доведеться готуватися до кваліфікації у Лігу чемпіонів. 12 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яке зайняла Україна, не передбачає прямої путівки у найпрестижніший клубний турнір.

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Цікаво, що відставання від Шотландії, яка випередила Україну, становить мізерні 0,275 очка. Рейнджерс зробив українським клубам розкішний подарунок, програвши Славії, але ані Динамо, ані Шахтар не зуміли нічого протиставити своїм суперникам.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА формує представництво на єврокубковий сезон 2022/23. 12-те місце, яке посідає Україна, передбачає участь у єврокубках п'ятьох клубів. Двох – у Лізі чемпіонів (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у плей-офф раунді), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у новоствореній Лізі конференцій (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у третьому кваліфікаційному раунді).