Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію УАФ. Рішення УЄФА про технічну поразку України у матчі проти Швейцарії залишається незмінним.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні підтвердив технічну поразку команді Андрія Шевченка у поєдинку 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.

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Таким чином, апеляція Української асоціації футболу була відхилена, а рішення УЄФА залишилося в силі. Отже, у Лізі націй Україна понизилася з Ліги А у Лігу В. Зазначимо, що інформація про відмову в задоволенні скарги УАФ з'явилася ще 2 березня.

Нагадаємо, 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через ніби-то нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". Збірна України була готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, але УЄФА запропонував зібрати на наступний день нову команду з футболістів, які не контактували з інфікованими. УАФ заявила, що це неможливо, тому УЄФА прийняв рішення зарахувати Україні технічну поразку.