Нападающие Кшиштоф Пйонтек и Роберт Левандовски помогут своей команде в матче против Англии. Это стало возможным благодаря вмешательству канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сборная Польши в мартовских матчах сможет рассчитывать на Роберта Левандовски иа Кшиштофа Пйонтека.

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Их прибытие в лагерь сборной было под вопросом, поскольку Германия ввела обязательный двухнедельный карантин для всех, кто покидал пределы страны и посещал зону риска.

После длительных переговоров президента Польской футбольной федерации с немецкими властями, канцлер Германии Ангела Меркель таки позволила игрокам отправиться в расположение сборной.

Главным аргументом стал санитарный режим, которого будут придерживаться футболисты: их транспорт будет проходить через специальный "коридор", в котором они будут изолированы от внешнего мира, а также они будут сдавать тесты на коронавирус каждые несколько дней.

Вскоре Польша сыграет с Венгрией (25 марта), Андоррой (28 марта) и Англией (31 марта) в матчах отбора к ЧМ-2022.