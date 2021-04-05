Головний тренер Реала Зінедін Зідан обрав розширений склад на першу битву з Ліверпулем в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У списку знайшлося місце і українському голкіперу Андрію Луніну.

До попередньої заявки Реала на матч з Ліверпулем потрапив 21 гравець. Серед них є і український голкіпер Андрій Лунін, який не потрапляв у заявку збірної України на матчі квліфікації ЧС-2022.

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У матчі не зможе взяти участі капітан "вершкових" Серхіо Рамос, який пропустить і матч-відповідь. Еден Азар та Дані Карвахаль також не готові вийти на поле. Натомість Феде Вальверде відновився від мікротравми, через яку пропускав матч Прімери.

Поєдинок Реал – Ліверпуль відбудеться 6 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.