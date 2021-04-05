Дружина Руслана Маліновського Роксана вирішила влаштувати собі канікули, поки хавбек видає розкішні матчі в чемпіонаті Італії.

Дружина лідера збірної України Роксана Маліновська своїми фото з відпочинку також доводить, що перебуває у чудовій формі, як і її коханий.

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Дівчина опублікувала в Instagram кілька яскравих світлин з Мальдів, де позує у бікіні.

"Я не відпочиваю, я насолоджуюся сонцем, океаном і свободою разом зі своєю сім'єю, поки є така можливість", – підписала фото Роксана.

Нагадаємо, Руслан також яскраво себе проявив в останньому матчі за Аталанту, де двома асистами подарував своїй команді перемогу над Удінезе.