Нападник збірної України Роман Яремчук розповів, скільки отримали футболісти за вихід на Євро-2020. Гравці національної команди залишилися задоволеними.

За словами Романа Яремчука, преміальні за вихід національної команди на Євро-2020 були значними. За ці гроші можна придбати хорошу квартиру у Києві.

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"Преміальні за вихід на Євро-2020? Думаю, можна купити в Києві квартиру. Кімнати на три.

В центрі? Можливо, але не думаю. Нас не образили – ми отримали дійсно хороші преміальні. Вважаю, цілком заслужені, адже команда добре провела відбірковий цикл і вийшла на Євро з першого місця групи. Працюй і будеш заробляти гроші", – сказав Яремчук.

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи у групі С будуть Австрія, Нідерланди та Північна Македонія. Турнір стартує 11 червня та завершиться 11 липня.