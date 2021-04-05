Главный тренер Реала Зинедин Зидан выбрал расширенный состав на первую битву с Ливерпулем в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В списке нашлось место и украинскому голкиперу Андрею Лунину.

В предварительную заявку Реала на матч с Ливерпулем попал 21 игрок. Среди них есть и украинский голкипер Андрей Лунин, который не попадал в заявку сборной Украины на матчи квлификации ЧМ-2022.

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В матче не сможет принять участие капитан "сливочных" Серхио Рамос, он пропустит и ответный матч. Эден Азар и Дани Карвахаль также не готовы выйти на поле. Зато Феде Вальверде восстановился от микротравмы, из-за которой пропускал матч Примеры.

Поединок Реал – Ливерпуль состоится 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.