Мілан ніяк не може дійти згоди з Джанлуїджі Доннаруммою щодо продовження контракту. "Россонері" вже шукають йому заміну, адже не хочуть залежати від рішення примхливої зірки.

Український голкіпер Андрій Лунін може отримати хороший варіант продовження кар'єри поза межами Іспанії. Він може спробувати свої сили у Мілані.

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"Россонері" розглядають Луніна як заміну Джанлуїджі Доннарумми, який ніяк не може підписати новий контракт. Зірка Мілана може піти на правах вільного агента вже влітку.

Зазначимо, що ігрової практики у Реалі в Андрія немає – за три роки він зіграв лише один кубковий матч, в якому "вершкові" сенсаційно поступились скромному Алькояно.



