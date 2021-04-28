Лунин может перейти в Милан
Милан никак не может договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. "Россонери" уже ищут ему замену, ведь не хотят зависеть от решения капризной звезды.
Источник:Sempre Milan
Украинский голкипер Андрей Лунин может получить хороший вариант продолжения карьеры за пределами Испании. Он может попробовать свои силы в Милане.
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"Россонери" рассматривают Лунина в качестве замены Джанлуиджи Доннаруммы, который никак не может подписать новый контракт. Звезда Милана может уйти на правах свободного агента уже летом.
Отметим, что игровой практики в Реале у Андрея нет – за три года он сыграл лишь один кубковый матч, в котором "сливочные" сенсационно уступили скромному Алькояно.
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