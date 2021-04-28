Милан никак не может договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. "Россонери" уже ищут ему замену, ведь не хотят зависеть от решения капризной звезды.

Украинский голкипер Андрей Лунин может получить хороший вариант продолжения карьеры за пределами Испании. Он может попробовать свои силы в Милане.

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"Россонери" рассматривают Лунина в качестве замены Джанлуиджи Доннаруммы, который никак не может подписать новый контракт. Звезда Милана может уйти на правах свободного агента уже летом.

Отметим, что игровой практики в Реале у Андрея нет – за три года он сыграл лишь один кубковый матч, в котором "сливочные" сенсационно уступили скромному Алькояно.



