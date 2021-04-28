Схоже на те, що трансферної саги з переходом Руслана Маліновського з Аталанти у міланський Інтер не буде. Бергамаски не хочуть прощатися з українським хавбеком.

Інтеру не вдасться втілити перехід Руслана Маліновського, який своєю грою завоював інтерес міланського клубу. До теми Маліновський погодиться перейти в Інтер, – Циганик Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні розраховує зробити 27-річного українця ключовим гравцем у побудові своєї команди. За задумом італійського фахівця, Руслан має зайняти місце лідера, яке раніше належало Папу Гомесу. У поточному сезоні Руслан справді набрав дуже хороших обертів, а в крайніх 3 матчах залишив свій "автограф" у воротах суперників. Загалом у 37 матчах поточного сезону він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Харатін не проти повернутися у Динамо

