26 гравців замість 23: УЄФА дозволить розширити заявки збірних на Євро-2020
Таке рішення прийняв комітет УЄФА у справах національних збірних. Воно пов’язане із наслідками пандемії коронавірусу.
Джерело:The Times
Повідомляється, що розширена заявка дозволить командам бути більш гнучкими у виборі складу. Особливо таке збільшення ростеру має допомогти у разі зараження членів збірної.
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Нагадаємо, що раніше з такою ініціативою виступав наставник збірної України Андрій Шевченко. За його словами, ці нововведення також підтримував і тренер збірної Італії Роберто Манчіні.
Чемпіонат Європи розпочнеться 11 червня і триватиме до 11 липня.
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