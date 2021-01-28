Лунін може перейти у Бетіс: андалусці гарантують йому місце в основі
Український голкіпер Реала Андрій Лунін отримав новий варіант продовження кар'єри.
Джерело: Fichajes
Бетіс шукає кандидата для підсилення воротарської позиції. Головною ціллю "зелено-білих" є голкіпер Гранади Руй Сільва, але за ним полює і Севілья, тому андалусці шукають альтернативні варіанти.
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Якщо Бетісу не вдасться підписати Руя Сільву, то на наступний сезон клуб спробує запросити Андрія Луніна. Перехід українця може відбутися на правах оренди або й повноцінного трансферу.
Нагадаємо, наразі Лунін зіграв за Реал лише в одному матчі, в якому "вершкові" зазнали фіаско та вилетіли з Кубку Іспанії від Алькояно.
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