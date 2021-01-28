Український вінгер Мар'ян Швед може стати повноцінним гравцем бельгійського Мехелена, за який виступає на правах оренди.

Джерело: Daily Record

Головний тренер Мехелена Воутер Вранкен поділився планами на Мар'яна Шведа, який набрав обертів та відзначається ледь не в кожному матчі.

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"Справжній Мар'ян Швед раптово з’явився у команді. Це зовсім інша людина, яка відрізняється від того гравця, який приєднався до нас із Селтіка на початку сезону. Можливо, йому знадобився той "дзвінок" для пробудження, коли його поставили на місце.

Якби там не було, це спрацювало, і поведінка Мар'яна зараз є зразковою на полі та поза ним. Якщо він так гратиме надалі, і ми зможемо утримати його після переговорів із Селтіком, це було б чудово. Коли Мар'ян вперше прийшов сюди, він поводився так, ніби йому тут не місце. Швед ізолювався і ніколи не сміявся. Зараз він спілкується з усіма і користується популярністю.

Той, хто займався спортом на професіональному рівні, знає, наскільки є важливою робота в команді. Швед від природи замкнутий у собі хлопець. Ви бачите, що він зараз щасливий. Кожен тут був би в захваті, якби Швед залишився у команді", – сказав наставник Мехелена.