Украинский голкипер Реала Андрей Лунин получил новый вариант продолжения карьеры.

Источник: Fichajes

Бетис ищет кандидата для усиления вратарской позиции. Главной целью "зелено-белых" является голкипер Гранады Руй Сильва, но за ним охотится и Севилья, так что андалусцы ищут альтернативные варианты.

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Если Бетису не удастся подписать Руя Сильву, то на следующий сезон клуб попытается пригласить Андрея Лунина. Переход украинца может произойти на правах аренды или и полноценного трансфера.

Напомним, сейчас Лунин сыграл за Реал лишь в одном матче, в котором "сливочные" потерпели фиаско и вылетели из Кубка Испании от Алькояно.