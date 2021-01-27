Аталанта розраховує на Руслана Маліновського та не планує продавати його в інший клуб.

Джерело: Meta-ratings

Агент Руслана Маліновського Сергій Серебренніков прокоментував чутки про повернення українського хавбека у чемпіонат Бельгії.

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"Історія з Брюгге – це взагалі смішно. Руслан вже пройшов цей етап і про повернення до Бельгії не може бути й мови. Якби Руслану потрібно було знайти команду, ми б це зробили без проблем і в більш сильному чемпіонаті, ніж бельгійський, при всій повазі до нього.

Інші пропозиції щодо Руслана в Аталанти були, але вони відкидалися. Дзвонили, намагалися дізнатися його ціну. Однак продаж Маліновського в плани італійського клубу не входить. Звичайно, Гасперіні своєрідний тренер, але він розраховує на Руслана, гравець на 100 відсотків входить в його обойму", – розповів Серебренніков.

Раніше у ЗМІ лунали чутки, що Маліновський незадоволений кількістю ігрового часу та може змінити клуб.