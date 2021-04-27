Глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич невдоволений тим, що тренери, функціонери та футболісти дозволяють собі вживати міцне слівце під час ефірів.

На думку Маркевича, за подібні речі потрібно жорстко карати, тому що висловлювання у футбоьних ефірах перейшли усі розумні межі.

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"Це наша культура така. У будь-якій цивілізованій державі таких людей не підпустили б до команди. У нас таке проходить. Давайте далі так робити. На що це все перетвориться і до чого ми дійдемо? Це все діти дивляться, молоде покоління. Вседозволеність... Потрібно карати...

Я розумію, що є нерви, емоції, але потрібно тримати себе в руках. Ти можеш на кухні так з дружиною поговорити, але не на всю Україну", – сказав Мирон Маркевич.

Зазначимо, що останнім часом лайкою на телебаченні відзначилися голкіпер Миная Андрій Попович, тренер Колоса Руслан Костишин, директор Олександрії Дмитро Китаєв та президент Олімпіка Владислав Гельзін.