На кухні з дружиною так говори: Маркевич розлютився через лайку тренерів та футболістів
Глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич невдоволений тим, що тренери, функціонери та футболісти дозволяють собі вживати міцне слівце під час ефірів.
Джерело:1927.kiev.ua
На думку Маркевича, за подібні речі потрібно жорстко карати, тому що висловлювання у футбоьних ефірах перейшли усі розумні межі.
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"Це наша культура така. У будь-якій цивілізованій державі таких людей не підпустили б до команди. У нас таке проходить. Давайте далі так робити. На що це все перетвориться і до чого ми дійдемо? Це все діти дивляться, молоде покоління. Вседозволеність... Потрібно карати...
Я розумію, що є нерви, емоції, але потрібно тримати себе в руках. Ти можеш на кухні так з дружиною поговорити, але не на всю Україну", – сказав Мирон Маркевич.
Зазначимо, що останнім часом лайкою на телебаченні відзначилися голкіпер Миная Андрій Попович, тренер Колоса Руслан Костишин, директор Олександрії Дмитро Китаєв та президент Олімпіка Владислав Гельзін.
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