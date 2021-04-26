Європейський футбольний союз опублікував гол Андрія Шевченка у ворота ПСВ у матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2004/05.

У сезоні 2004/2005 ПСВ був грізною командою, яка докрокувала до півфіналу Ліги чемпіонів. Там їх чекав зірковий Мілан. Італійці пройшли у фінал лише завдяки правилу виїзного гола.

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Перша дуель у битві відбулася рівно 16 років тому на Сан-Сіро. Відкрив рахунок у матчі саме Андрій Шевченко після геніально асисту тоді ще юного бразильського таланта Рікардо Кака.

Нагадаємо, згодом Мілан зустрівся у фіналі з Ліверпулем. Після першого тайму "россонері" перемагали 3:0, але мерсисайдці вирівняли гру в другому таймі та перемогли у серії пенальті. Останній невлучний удар зробив Шевченко.



