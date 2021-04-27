Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич недоволен тем, что тренеры, функционеры и футболисты позволяют себе употреблять крепкое словцо во время эфиров.

По мнению Маркевича, за подобные вещи нужно жестко наказывать, потому что высказывания в футбоьних эфирах перешли все разумные пределы.

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"Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. На что это все превратится и к чему мы придем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказывать...

Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно держать себя в руках. Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину", – сказал Мирон Маркевич.

Отметим, что в последнее время бранью на телевидении отличились голкипер Мыная Андрей Попович, тренер Колоса Руслан Костышин, директор Александрии Дмитрий Китаев и президент Олимпика Владислав Гельзин.