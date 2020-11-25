Схоже на те, що зимовий трансфер Євгена Коноплянки у Валенсію залишиться лише красивими чутками.

Попри чутки, ніхто з керівництва Валенсії не зацікавлений у послугах Євгена Коноплянки. Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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За його інформацією, ані наставник Валенсії Хав'єр Грасія, ані спортивний директор "кажанів" не бачать майбутнього Євгена Коноплянки в їхньому клубі. Трансфером українського хавбека ніхто не цікавився.

На думку Співаковського, чутки могли виникнути через те, що два роки тому Грасія тренував Вотфорд, а Коноплянка входив у перелік гравців, яких розглядали для підсилення команди.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли про зимовий трансфер Коноплянки у Валенсію за 5 мільйонів євро.