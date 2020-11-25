Похоже на то, что зимний трансфер Евгения Коноплянки в Валенсию останется только красивыми слухами.

Несмотря на слухи, никто из руководства Валенсии не заинтересован в услугах Евгения Коноплянки. Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Шевченко может стать лучшим игроком XXI века: где и как за него можно проголосовать

По его информации, ни наставник Валенсии Хавьер Грасия, ни спортивный директор "летучих мышей" не видят будущего Евгения Коноплянки в их клубе. Трансфером украинского хавбека никто не интересовался.

По мнению Спиваковского, слухи могли возникнуть из-за того, что два года назад Грасия тренировал Уотфорд, а Коноплянка входил в список игроков, которых рассматривали для усиления команды.

Напомним, недавно СМИ сообщали о зимнем трансфере Коноплянки в Валенсию за 5 миллионов евро.