Хавбек донецького Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка може повернутися в Ла Лігу. Послугами українця зацікавилася Валенсія.

Вінгер донецького Шахтаря Євген Коноплянка може вже цієї зими повернутися в Іспанію, повідомляє портал Fichajes.net.

Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на гру АПЛ – відома причина

Українець може підсилити Валенсію. Президента "кажанів" Пітера ЛІма приваблює техніка українця та бачення гри. Потенційний трансфер оцінюють приблизно у 5 мільйонів євро.

Також повідомляється, що Коноплянка не проти знову спробувати свої сили у топ-чемпіонаті, тим паче, що не може похизуватися стабільним місцем в основі Шахтаря.

Нагадаємо, що Коноплянка провів у Севільї сезон 2015/2016, а згодом три роки грав у Шальке.