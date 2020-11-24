Шевченко може стати найкращим гравцем ХХІ століття: де і як за нього можна проголосувати
Наставник збірної України Андрій Шевченко увійшов до переліку претендентів на премію найкращому гравцю ХХІ століття Globe Soccer Awards.
Globe Soccer Awards оголосив претендентів на звання найкращого футболіста ХХІ століття.
На позитивний результат можна розраховувати, – футбольний юрист про матч Швейцарія – Україна
Загалом до списку увійшло 28 футболістів: Андрій Шевченко (Україна), Андреа Пірло, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Джанлуїджі Буффон (всі – Італія), Андрес Іньєста, Ікер Касільяс, Серхіо Рамос, Хаві (всі – Іспанія), Ар'єн Роббен (Нідерланди), Кріштіану Роналду, Луїш Фігу (обидва – Португалія), Девід Бекхем, Френк Лампард, Стівен Джеррард (всі – Англія), Кака, Неймар, Роналдіньо, Роналдо (всі – Бразилія), Кіліан Мбаппе, Зінедін Зідан (обидва – Франція), Ліонель Мессі (Аргентина), Лука Модріч (Хорватія), Мохамед Салах (Єгипет), Філіп Лам, Мануель Нойєр (обидва – Німеччина), Роберт Левандовські (Польща) та Златан Ібрагімович (Швеція).
Нагородження відбудеться 27 грудня.
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