Спеціалізований портал Transfermarkt оновив ціни на деяких гравців збірної України після жовтневих матчів. Частина з них різко зросла у вартості.

16 жовтня Transfermarkt оновив ціни на деяких українських футболістів. В першу чергу тих, хто виступає в Бельгії. У всіх них зросла трансферна вартість, окрім одного.

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Хто з українських футболістів зріс у ціні

Найбільше в ціні зріс нападник Роман Яремчук – він додав 1,5 мільйона євро і тепер коштує 11 мільйонів євро. Найдорожче він оцінювався в 12 мільйонів євро наприкінці 2019 року. Але через відсутність матчів у 2020 році та невдалий старт в чемпіонаті Бельгії, його ціна згодом різко впала. тепер вона знову зросла.

Та якщо брати найбільший прорив у ціні, то тут на першому місці – захисник Ілля Забарний. 18-річний гравець лише в цьому сезоні пробився до основної команди "Динамо". Саме його використовували на місці центрального оборонця у матчах киян у кваліфікації Ліги чемпіонів. І він отримав дебютний виклик до національної збірної. Він зіграв всі три матчі збірної проти Франції, Німеччини та Іспанії. І його ціна зросла в 20 разів – з 50 тисяч євро до одного мільйона.

Роман Яремчук: 9,5 мільйона євро ⇒ 11 мільйонів євро

Едуард Соболь: 3,2 мільйона євро ⇒ 3,5 мільйона євро

Богдан Михайліченко: 1,5 мільйона євро ⇒ 2,5 мільйона євро

Ілля Забарний: 50 тисяч євро ⇒ 1 мільйон євро

Євген Макаренко: 800 тисяч євро ⇒ 1 мільйонів євро

Олександр Сирота: 400 тисяч євро ⇒ 800 тисяч євро

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Варто додати, що Transfermarkt оновив ціну лише на двох гравців "Динамо" – Забарного та Сироту. Натомість на героя матчу проти Іспанії Георгія Бущана ціна не змінилася – він і надалі коштує 2,5 мільйона євро.

Єдиним гравцем збірної України, на якого опустилася ціна після оновлення, став Роман Безус. Він втратив 200 тисяч євро у вартості, і тепер оцінений у 2,2 мільйона євро.