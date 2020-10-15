Збірна України з футболу потрапила до рейтингу найдорожчих команд світу. Команда Андрія Шевченка потрапила до 50-ти найдорожчих національних збірних світу.

Україна – 38-а у рейтингу

Відповідний рейтинг склав спеціалізований портал Transfermarkt. У рейтингу збірна України опинилася на 38-й сходинці з вартістю складу в 105,1 мільйона євро.

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Втім, слід зазначити, що склад національних команд може змінюватися щомісяця. Головні тренери команд можуть використовувати різних футболістів.

Тому вартість національних збірних, на відміну від клубів, може коливатися. Наприклад, все той же Transfermarkt жовтневий склад команди Андрія Шевченка оцінює у 116,95 мільйона євро.

Які сходинки посідають суперники України

Українська команда у Лізі націй протистоїть Швейцарії, Німеччині та Іспанії. З цих команд найнижчий рейтинг мають швейцарці – 26 сходинка (178,8 мільйона євро).

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Збірна Іспанії посідає 6-у сходинку (768,5 мільйона євро), а Німеччина – третю (926,5 мільйона євро).

Щодо суперників України на Євро-2020, то команда Нідерландів – 10-а (555,8 мільйона євро), а збірна Австрії – 23-а (202,1 мільйона євро).

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