Специализированный портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков сборной Украины после октябрьских матчей. Часть из них резко возросла в цене.

16 октября Transfermarkt обновил цены на некоторых украинских футболистов. В первую очередь тех, кто выступает в Бельгии. У всех них выросла трансферная стоимость, кроме одного.

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Кто из украинских футболистов вырос в цене

Больше всего в цене вырос нападающий Роман Яремчук – он прибавил 1,5 миллиона евро и теперь стоит 11 миллионов евро. Дороже он оценивался в 12 миллионов евро в конце 2019 года. Но из-за отсутствия матчей в 2020 году и неудачного старта в чемпионате Бельгии, его цена со временем резко упала. Теперь она снова выросла.

Но если брать самый большой прорыв в цене, то на первом месте – защитник Илья Забарный. 18-летний игрок только в этом сезоне пробился в основную команду "Динамо". Именно его использовали на месте центрального защитника в матчах киевлян в квалификации Лиги чемпионов. И он получил дебютный вызов в национальную сборную. Он сыграл все три матча сборной против Франции, Германии и Испании. И его цена выросла в 20 раз – с 50 тысяч евро до одного миллиона.

Роман Яремчук: 9,5 миллиона евро ⇒ 11 миллионов евро

Эдуард Соболь: 3,2 миллиона евро ⇒ 3,5 миллиона евро

Богдан Михайличенко: 1,5 миллиона евро ⇒ 2,5 миллиона евро

Илья Забарный: 50 тысяч евро ⇒ 1 миллион евро

Евгений Макаренко: 800 тысяч евро ⇒ 1 миллион евро

Александр Сирота: 400 тысяч евро ⇒ 800 тысяч евро

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Стоит добавить, что Transfermarkt обновил цену на двух игроков "Динамо" – Забарного и Сироту. Зато на героя матча против Испании Георгия Бущана цена не изменилась – он и дальше стоит 2,5 миллиона евро.

Единственным игроком сборной Украины, на которого опустилась цена после обновления, стал Роман Безус. Он потерял 200 тысяч евро в стоимости, и теперь оценен в 2,2 миллиона евро.