Бельгійський Гент зазнав четвертої поразки поспіль – цього разу команда Яремчука, Безуса та Пластуна не втримала переможний результат у битві з Остенде.

Для гостей все почалося якнайкраще – на 5-й хвилині Роман Яремчук комфортною передачею вивів на ударну позицію ганця Османа Букарі, який пробив точно у ціль.

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Однак по перерві Остенде не просто відігрався, а й вирвав перемогу. На заключні вісім хвилин вийшов Роман Безус, втім зарадити Генту не зумів – поразка 1:2. Яремчук відіграв весь поєдинок, а Ігор Плстун спостерігав за грою з лави запасних.

Варто зауважити, що напередодні Гент отримав нового тренера, щоправда, турнірне становищів "буйволів" поки близьке до критичного. Після 15-ти турів Гент йде на 13-й сходинці. Вже у четвер Гент проведе заключний матч Ліги Європи проти Хоффенхайма – у попередніх п'яти турах бельгійці тільки поступалися.