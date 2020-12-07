Бельгийский Гент потерпел четвертое поражение подряд – на этот раз команда Яремчука, Безуса и Пластуна не удержала победный результат в битве с Остенде.

Для гостей все началось как нельзя лучше – на 5-й минуте Роман Яремчук комфортной передачей вывел на ударную позицию ганца Османа Букари, который пробил точно в цель.

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Однако после перерыва Остенде не просто отыгрался, но и вырвал победу. На заключительные восемь минут вышел Роман Безус, впрочем помочь Генту не сумел – поражение 1:2. Яремчук отыграл весь поединок, а Игорь Плстун наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Стоит заметить, что накануне Гент получил нового тренера, правда, турнирное положение "буйволов" пока близко к критическому. После 15-ти туров Гент идет на 13-й строчке. Уже в четверг Гент проведет заключительный матч Лиги Европы против Хоффенхайма – в предыдущих пяти турах бельгийцы только уступали.