Бельгійський Гент призначив нового наставника після поразки чеському Словану у Лізі Європи.

Гент, в якому виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, призначив нового головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ним став 56-річний бельгійський спеціаліст Хейн Ванхазебрук. Його контракт розрахований на півтора року та завершується 30 червня 2022 року.

Зазначимо, що бельгійський спеціаліст вже працював з Гентом у 2009 році та в період з 2014 по 2017 рік.

Нагадаємо, попередній наставник Гента Вім де Деккер був звільнений після поразки Словану в 5-му турі Ліги Європи. Переможний гол в матчі забив українский захисник чеського клубу Тарас Качараба.