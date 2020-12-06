Наставник бельгійського Мехелена Ваутер Вранкен присоромив свого підопічного Мар'яна Шведа, який зіграв за свій клуб лише 55 хвилин у поточному сезоні.

"Я більше не збираюся витрачати на нього свій час. Гравці і персонал роблять все можливе, щоб адаптувати Шведа у колективі", – каже Вранкен в інтерв'ю Hln.be.

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Тренер вважає, що українець ставить себе вище за команду. "Він регулярно спізнюється і вдає, ніби не хоче бути тут. Гравці і персонал розмовляли з ним кілька разів, я спілкувався з ним наодинці. Але ми не отримали відповіді. Якщо ти хочеш бути одинаком, ти можеш, але тоді йди грати у більярд або щось схоже на це. Тоді тобі не місце в цій команді, де всі жертвують один за одного. Він інтроверт, а його зарозумілість тільки погіршує ситуацію", – вважає наставник Мехелена.

"Є багато гравців, які незважаючи на свої якості, не отримують від кар'єри максимум. Це також може стати такою історією. Якщо щось зміниться у його голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо цього не відбудеться, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище за команду", – каже Ваутер Вранкен.

Мар'ян Швед виступає за Мехелен на правах оренди. Українець належить шотландському Селтіку. Для колишнього гравця збірної це поки третій невдалий закордонний досвід. Раніше вихованець Карпат пробував свої сили в іспанській Севільї.