Голкіпер збірної України Георгій Бущан вийшов на перше місце в Лізі націй за кількістю відбитих ударів. Для цього Бущану вистачило двох матчів – проти Німеччини та Іспанії.

Офіційний сайт УЄФА підрахував, що на рахунку 26-річного українця 20 порятунків у 2 матчах турніру – проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0).

Як страшний сон для іспанців: Голкіпер збірної України Бущан – найкращий гравець матчу

У топ-5 за цим показником входять:

Георгій Бущан (Україна) – 20 Жозеп Гомес (Андорра) – 16 Анрі Бонелло (Мальта) – 16 Антон Шунін (Росія) – 14 Домінік Ліваковіч (Хорватія) – 13

Бущан дебютував за збірну у жовтні

Воротар "Динамо" Георгій Бущан дебютував на збірну України 7-го жовтня у товариському матчі проти Франції, який "синьо-жовті" програли 7:1.

Також Бущан провів два повні матчі проти Німеччини та Іспанії.

У збірній України донедавна Бущан був третім номером. Основний голкіпер команди – гравець "Шахтаря" Андрій Пятов, який є капітаном збірної.

Другий номер – воротар "Реала" Андрій Лунін.