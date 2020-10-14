Воротар збірної України Бущан – найкращий у Лізі націй
Голкіпер збірної України Георгій Бущан вийшов на перше місце в Лізі націй за кількістю відбитих ударів. Для цього Бущану вистачило двох матчів – проти Німеччини та Іспанії.
Офіційний сайт УЄФА підрахував, що на рахунку 26-річного українця 20 порятунків у 2 матчах турніру – проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0).
Як страшний сон для іспанців: Голкіпер збірної України Бущан – найкращий гравець матчу
У топ-5 за цим показником входять:
- Георгій Бущан (Україна) – 20
- Жозеп Гомес (Андорра) – 16
- Анрі Бонелло (Мальта) – 16
- Антон Шунін (Росія) – 14
- Домінік Ліваковіч (Хорватія) – 13
Бущан дебютував за збірну у жовтні
Воротар "Динамо" Георгій Бущан дебютував на збірну України 7-го жовтня у товариському матчі проти Франції, який "синьо-жовті" програли 7:1.
Також Бущан провів два повні матчі проти Німеччини та Іспанії.
У збірній України донедавна Бущан був третім номером. Основний голкіпер команди – гравець "Шахтаря" Андрій Пятов, який є капітаном збірної.
Другий номер – воротар "Реала" Андрій Лунін.
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