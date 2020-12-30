Бельгійський Гент збирається попрощатися з Романом Яремчуком лише за гідну компенсацію.

Гент готовий продати українського форварда Романа Яремчука за 10 мільйонів євро. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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На думку журналіста, поточний сезон Роман дограє в Генті, адже гранди, які зацікавлені у послугах нападника збірної України, полюбляють купувати футболістів влітку. Таким чином, Циганик сумнівається, що якийсь клуб оформить трансфер Романа Яремчука вже у січні 2021 року.

Нагадаємо, в трансфері українця зацікавлені Галатасарай, Рома та Спортінг. В останньому матчі Роман отримав вилучення за удар суперника, який був без м'яча.