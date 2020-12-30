Гент озвучил цену на Яремчука: сколько придется выложить за украинца
Бельгийский Гент собирается попрощаться с Романом Яремчуком только за достойную компенсацию.
Гент готов продать украинского форварда Романа Яремчука за 10 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".
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По мнению журналиста, текущий сезон Роман доиграет в Генте, ведь гранды, которые заинтересованы в услугах нападающего сборной Украины, любят покупать футболистов летом. Таким образом, Цыганик сомневается, что какой-то клуб оформит трансфер Романа Яремчука уже в январе 2021 года.
Напомним, в трансфере украинца заинтересованы Галатасарай, Рома и Спортинг. В последнем матче Роман получил удаление за удар соперника, который был без мяча.
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