Ексфутболіст збірної України та донецького Шахтаря Олександр Коваль підсумовує 2020 рік для головної команди країни.

Загальна оцінка

Як на мене, збірна України продемонструвала доволі хороший рівень, – каже Коваль в коментарі Збірна24. – Андрію Шевченку вдалося підібрати кваліфікованих футболістів, з яких він сформував основну обойму. Приємно, що місце у складі знайшлося для чималої кількості молодих хлопців. Вони добре себе зарекомендували. Не варто забувати, що ми протистояли серйозним опонентам. На фоні цих іменитих суперників ми виглядали дуже пристойно. Тому оцінюю рік на "5" за 5-бальною шкалою.

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Відкриття року

Відзначу Іллю Забарного. Важливу роль відіграв Мірча Луческу, який довірив місце у стартовому складі Динамо 18-річному хлопцю.

Здавалося б, тренеру киян потрібен був негайний результат, однак він не побоявся зробити ставку на юного захисника. І Забарний справедливо з’являвся в основі збірної України та Динамо. Не слід забувати, що це тільки початок. Ілля набереться досвіду, і ми матимемо виконавця високого рівня.

Розчарування

Найбільше шкодую через те, що ми не зіграли проти Швейцарії. Взагалі вся ця ситуація виглядає якось некрасиво. Мене це неабияк засмутило – українці могли доводити свою силу на полі.

Найкращий матч

Саме перший поєдинок у Львові проти швейцарців мені сподобався найбільше. Ми показали свій високий клас, переважали суперника у багатьох компонентах і були сильнішими на голову. Крім того, варто похвалити тренерський штаб – Шевченку і його помічникам вдалося вибрати правильну тактику, яка спрацювала.

Найкращий гравець

З дитинства знаю Олександра Зінченка і Руслана Маліновського. Вони виступали в академії Шахтаря, тренувалися в мене.

Зараз це ті два футболісти, які ведуть партнерів за собою у збірній України. Ці хлопці виділялися у ранньому віці. Пригадую, як Зінченко потужно виглядав ще в команді Шахтаря U-14. Не сумнівався, що Сашко досягне великих успіхів. Принаймні, він володів необхідними якостями для цього. Руслан також завжди вважався талановитим і довів це своєю грою не лише цього року.

Прогрес

Дуже якісно проявив себе Георгій Бущан. Наш воротар демонстрував класний рівень гри. Ця впевненість передавалася партнерам. Для командної психології такі речі є важливими. До того ж Бущан неодноразово рятував нашу збірну.

Очікування

Бажаю, щоб майбутній рік став для нашої збірної ще успішнішим, ніж попередній. Хочеться, щоб у наших хлопців все вдавалося. На нас чекає цікавий Чемпіонат Європи, а також матчі відбору на Чемпіонат світу. Не сумніваюся у тому, що збірна може додати – ми маємо надзвичайно сильну і перспективну команду. Їй є куди рости.