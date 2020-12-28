Дисциплінарний комітет Бельгійської футбольної асоціації покарав нападника Гента за вилучення в поєдинку з Кортрейком (0:1).

Роман Яремчук пропустить наступний поєдинок своєї команди. Крім того, українець отримав один матч дискваліфікації умовно та штраф у розмірі 1 тисячі євро. Також форвард може заплатити додатково 500 євро у випадку, якщо до 29 грудня 2021 року отримає червону картку в чемпіонаті Бельгії.

​До теми Яремчук перепросив за своє ганебне вилучення

Нагадаємо, що Яремчук грубо порушив правила проти захисника Кортрейка Петара Голубовіча, який у той момент перебував без м’яча. Після використання VAR рефері вирішив вилучити нападника Гента.

Наступний матч найбільш українська команда Бельгії проведе 10 січня – суперником "буйволів" стане Беєрсхот.